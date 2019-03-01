CHP Lideri Uşak'ta STK temsilcileri ile buluştu

UŞAK (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu, seçim çalışması kapsamında Uşak'a geldi. STK temsilcileri ile buluşan Kılıçdaroğlu, “Biz, o zillet, bu millettir diye ayrım yapmıyoruz. Öyle bir üslubun doğru olmadığına inanıyoruz” dedi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda CHP lideri STK temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “Yetki belediye başkanında, sıkıntıyı çözecek kişi belediye başkanı. Belediye başkanı kapısını açık tuttuğu sürece sizin sıkıntılarınızı çözme konusunda elinden gelen çabayı göstermek zorundadır. Yönetim parayla olur. Parayı Uşaklılar verir. Vergi, harç ve merkezi yönetimden gelir. Bir yönetimin ana ögelerinden birisi toplanan paranın nerelere harcandığının verilmesidir. Belediye başkanı harcama yaparken, halkına hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur. Biz toplanan her kuruşun hesabını belde halkına vermeyi bir görev kabul ediyoruz. Tüm harcamaların hesabının verilmesi lazım. Bir belediye başkanı hesap vermiyorsa o belediye başkanı cebini düşünüyordur” dedi.

Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmadan bahseden Kılıçdaroğlu, “Asgari ücret 2 bin 200 lira olmalı. Eğer yapmazlarsa bizim belediye başkanlarımız asgari ücreti net 2 bin 200 lira yapacaklar. Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. 1 Ocak'tan itibaren biriken asgari ücret farkını belediye başkanlarımız karşılayacak. Biz hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Belediye başkanlarımız kimsenin ekmeği, aşı ile oynamayacak. Garantisi benim. Kimsenin aşına dokunulmayacak. Pozitif ayrımcılık istiyoruz. Belediye Başkanı seçildikten sonra herkese eşit davranacak. Pozitif ayrımcılık olacak. Fakir mahallelere daha fazla yardım götürecek. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Bir yere işçi alınacaksa yoksul mahallelerden alınmalı” diye konuştu.

‘Biz, o zillet, bu millettir diye ayrım yapmıyoruz' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Öyle bir üslubun doğru olmadığına inanıyoruz. Mesele hizmet yarışıysa biz ona varız. Nerede CHP varsa orada nasıl hizmet yapılıyor gelsin görsünler. Siyaset bir hizmet yarışıysa biz varız. Bu seçimlerde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yıl sonra vatandaşı soğan kuyruğuna soktular. Bu gerçeği görmeden sandığa gidersek haksızlık etmiş oluruz. 17 yıldır tek başına yönetiyorsun, isteğinin kararnameyi, kanunu çıkartıyorsun. İstediğini paşa, genel müdür yapıyorsun. 192 milyar dolar yurt dışındaki tefeciye faiz ödüyorsun. Ne oldu da bu millet soğan kuyruğuna mahkum oldu. Bu iş parti olayı olmayı çoktan aştı. Bütün fabrikaları sattılar oradan para aldılar. Bu paralar nereye gitti. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Karalamak ile bu işler olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir” şeklinde konuştu.