İhlas Haber Ajansı

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Çiçeği burnunda yeni evli Oğuzhan Koç, balayını bırakıp Uşak'ta konser verdi

28 Ağustos günü Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç, adeta balayını yarıda keserek Uşak’ta konser verdi.

28 Ağustos günü Demet Özdemir ile dünya evine giren Oğuzhan Koç, adeta balayını yarıda keserek Uşak'ta konser verdi.


Uşak'ın kurtuluşunun 100.yıl özel etkinlikleri kapsamında kutlamalar ve konserler hız kesmeden devam ediyor. 28 Ağustos akşamı rüya gibi bir düğün ile Demet Özdemir'le birlikte evlenen Oğuzhan Koç, balayını yarıda bırakarak Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde konser verdi. Binlerce vatandaşın eğlendiği konserde renkli görüntüler de ortaya çıktı.

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