İhlas Haber Ajansı

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Cinnet getirerek 2 aylık bebeğini öldüren anne tutuklandı

Uşak’ta cinnet getirmesi sonucu 2 aylık bebeğini 6.

Uşak'ta cinnet getirmesi sonucu 2 aylık bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldüren anne tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre olay, 3 Mayıs Çarşamba günü Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine zarar veren anne D.A. ise ekiplerce hastaneye götürüldü. Bugün hastaneden taburcu olan anne D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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