Cirit antrenmanında atlar çarpıştı: 1 yaralı

Uşak'ta cirit antrenmanında atların çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Mende köyünde cirit antrenmanı sırasında O.K. (36) ve H.T. isimli sporcuların atları çarpıştı. Atlarda bulunan iki sporcu da çarpışmanın etkisiyle yere düştü. H.T. kazayı hafif sıyırıklarla atlatırken, O.K. ise atın altında kalması sonucunda ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.K.'nin durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.