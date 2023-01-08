Çocuklardan geri dönüşüme destek

Çevreye duyarlı projeler Uşak'tan karşılık bulmaya devam ediyor. Uşak'ta bir okul bünyesinde farkındalık için başlatılan kampanyada atıklar geri dönüşüme, mamalar sokak canlılarına ulaştı.

Çevre bilincini artırarak gelecek için önemli çalışmalar yapan Uşak Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan Sıfır Atık Market'in açılışını geçtiğimiz sene gerçekleştirilmişti. Belediye Başkanı Mehmet Çakın da ilk atıkları atarak projeyi başlatmıştı. Projede Sıfır Atık Market içerisinde bulunan atıkmatik ve kalemmatiklere geri dönüşüm ürünleri atılarak karşılığında sokak hayvanları için mama ve tohumlu kalemler alınabiliyor. Bugün ise geri dönüşüm projesi olan Sıfır Atık Market, Ovademirler Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi ve öğrenciler topladıkları plastikleri kutulara attı.

Ovademirler Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu'ndan 6/A sınıfı öğrencileri düzenli olarak okulda ve okul çevresinde buldukları atıkları topladıklarını dile getirdi. Öğrenciler topladıkları plastik atıkları attıktan sonra karşılığında sevimli hayvan dostlarını beslemek için hazırlanmış ücretsiz mamalardan ve tohumlu kalemlerden aldı. Proje sayesinde gençler geleceklerine yatırım yaparken aynı zamanda geri dönüşüm konusunda verilen küçük eğitimle yeni bilgiler öğrendi.

Saime Sefa Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, “Geçen yıldan bu yana okulda ve okulun çevresinde bulduğumuz plastik atıkları toplayarak geri dönüşüme veriyorduk. Belediyemizin açmış olduğu Sıfır Atık Market sayesinde artık atıklar karşılığında sokak hayvanlarına mama alabiliyoruz.” dediler.

Tüm vatandaşlar Atatürk Kültür Merkezi yanında yer alan Sıfır Atık Market içerisinde bulunan atıkmatiklere plastik, cam ve metal gibi atıklarını atarak karşılığında doğa ve hayvan dostu çeşitli ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor. Bu sayede bir yandan hem geri dönüşüme destek sağlanıyor hem de sokak hayvanları için mama temin edilebiliyor.