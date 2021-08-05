Coğrafya öğretmenleri Uşak'ta buluşuyor

Coğrafya öğretmenleri, daha etkin bir coğrafya öğretimine katkı sağlanması amacıyla 6-11 Eylül arasında Uşak'ta buluşacak.

Proje yütürücüsü Prof. Dr. Adem Sezer, coğrafya öğretmenleriyle birlikte coğrafya eğitiminde, teknolojiyi entegre etme düşüncesini hayata geçirebilmek ve coğrafya öğretimine katkı sağlamak amacıyla 6 - 11 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen Coğrafya Eğitimine Teknoloji Entegre Edilmiş Etkinliklerin Tasarlanması ve Uygulanması (CETETU) nedeniyle coğrafya öğretmenlerini Uşak'a davet etti.

Teknolojinin pandemi döneminden önce destek unsuru olarak kullanıldığını, pandemi sonrasında ise neredeyse hayatın her alanlarında entegre edilmiş olduğu aktaran Prof. Sezer, “Hayatın her alanına entegre edilmiş olan teknolojinin, eğitim ortamları ve süreçlerinin dışında tutulması elbette imkansızdı. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan uzaktan öğretim zarureti, teknolojinin eğitime entegrasyonunu daha da hızlandırdı. Aynı zamanda teknolojinin gelişim hızı ile birlikte bilginin üretim ve yayılma hızının da artmış olması öğrenme-öğretme ortam ve süreçlerinde yeni arayışları beraberinde getirdi. Biz bu proje ile siz coğrafya öğretmenlerimiz ile birlikte coğrafya eğitimine teknolojiyi entegre etme düşüncesini oluşturmayı ve buna uygun etkinlikler tasarlamayı planlıyoruz. Sonrasında birlikte oluşturduğumuz düşünme biçimini ve tasarladığımız etkinlikleri görev yaptığınız okullarda uygulayarak daha etkin bir coğrafya öğretimi yapabilmeye katkı sağlamak istiyoruz. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız, bize katılmak istiyorsanız, bilgisayarınızı alıp 6-11 Eylül 2021 tarihleri arasında Uşak'a gelmek için şimdiden hazırlığınızı yapmaya başlayınız” dedi.