D-300 Karayolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleşti

Uşak'ta gün içerisinde binlerce aracın geçtiği D-300 Karayolu üzerinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce gün içerisinde binlerce aracın geçtiği İzmir-Ankara Karayolu olarak da bilinen D-300 Karayolu'nda dron destekli trafik denetlemesi gerçekleşti. Cep telefonu kullanan sürücüler, ışık ihlali ve emniyet kemeri gibi hayati önem taşıyan kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulanırken denetim esnasında sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirilmede bulunuldu.