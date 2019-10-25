DENİB Akademi'den ‘Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi'

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Uşak'ta ‘Zor İnsanlarla İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi' düzenledi.

DENİB Akademi'nin koordinatörlüğünde, Kodpit Teknoloji'nden Özcan Toralı tarafından gerçekleştirilen ve firmaların farklı departmanlarında görev yapan temsilcilerin yer aldığı eğitim programında temel kavramlar, zor insanların özellikleri kendini tanıma ve zoru tanımlama, çatışmalı durumlar, önyargılar, bilgi eksikliği, güven uyandırma, karakterlere göre iletişim kurma metotları, ikna edici iletişim, müzakere becerilerinin geliştirilmesi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Toralı, insanların ne söylediğimizi ve ne yaptığımızı unuttuklarını ancak onlara kendilerini nasıl hissettirdiğimizi asla unutmadıklarını belirterek karşımızdaki kişiyi önemsediğimizi belirten duyguları açıkça ifade etmenin ve insanlarla duygusal bir bağ kurmanın önemine değindi.

“Telefon görüşmesi yaparken aynı anda bir e-posta yazmayın”

İnsanlar konuştuklarında dinlenilmek istendiğini kaydeden Tora açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dinlemek sadece kelimeleri duymak değildir. Aynı zamanda karşınızdakinin ses tonunu, konuşma hızını ve şiddetini de dinlemektir. Ne söyleniyor? Söylenmeyen bir şey var mı? Daha derinde gizlenen mesaj ne? Birisi sizinle konuştuğunda diğer şeyleri bırakın ve karşınızdaki kişiyi konuşmasını bitirinceye kadar dikkatlice dinleyin. Bir telefon görüşmesindeyken aynı anda bir e-posta yazmayın. Birisi ile buluştuğunuzda kapıyı kapatın ve karşınızdakine yakın oturun ki odaklana bilin ve dinleyin. Bunlar basit davranışlar gibi görünse de şimdiki zamanda kalmanıza, diğer insanların gönderdiği ipuçlarını toplamanıza ve ne söylediğini duyduğunuzu netleştirmenize yardımcı olur.”

Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

DENİB AKADEMİ eğitimlerine 5-6 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek olan ‘Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi' ile devam edecek.