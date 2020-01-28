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Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor

Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ’nın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ'nın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.


Uşak'ta başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplamda 23 bin 500 adet battaniye deprem bölgesine gönderildi. Yola çıkan son tırla Elazığ ve Malatya illerindeki AFAD lojistik merkezlerine yardım malzemelerini indirdi.



“Allah milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın”


Yaşanan bu acı felaketin ardından devlet olarak en kısa sürede afete müdahale edildiğini, millet olarak da kenetlenildiğini, yurdun dört bir yanından yardım çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Yaşanan acı felaketin ardından tüm yurtta aynı acıyı hisseden bir milletin ferdi olmaktan duyduğum gururu anlatamam. Depremzedelerimizin soğuktan korunması için Uşak Valiliği koordinasyonunda göndereceğimiz son tırla 23 bin 500 adet battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırmış olacağız. Allah milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

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