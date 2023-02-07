Deprem bölgesine Uşak'tan 213 bin battaniye gönderildi

Dün 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerde büyük hasarlar meydana geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak adlandırılan deprem için bütün Türkiye gibi Uşak'ta tek yürek oldu. Deprem anından itibaren yardım kampanyaları başlatılan Uşak'ta battaniye, kıyafet, ısıtıcı, erzak gibi bir çok yardım da deprem bölgelerine intikal etmek üzere yola çıkarıldı. Yardım yüklü tırların Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıkmak üzere beklediği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Turan Ergün, deprem bölgelerine şuana kadar 47 araçla 249 personelin yardım için sevk edildiğini söyledi. Deprem bölgesinden, kendilerinden en büyük beklentinin battaniye olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Ergün, “Dün bütün battaniye üreticileriyle bir araya geldik. Arkadaşlar bütün üretimlerini deprem bölgesine gitmek üzere üretiyorlar şuanda. Ticari maksatlı battaniye satışı şuanda yok. Deprem bölgesine yardım maksatlı göndereceklere battaniye üretiyoruz. An itibariyle de ilimizden 40 tırla 163 bin 767 battaniye Uşak'tan yola çıktı. Şu anda da 10 tır yola çıkmak üzere bekliyor, onlarda da yaklaşık 50 bin battaniye var” dedi. Ayrıca Vali Ergün nakit yardımı olarak da Valilik Acil Yardım hesabına şu ana kadar 4 milyon 319 bin TL yardım yapıldığını söyledi ve hayırsever, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Çakın, “Ekipler sahada çalışmaya başladı”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'tan destek maksatlı giden ekiplerin deprem bölgelerine vardıklarını, sahada çalışmalara başladıklarını ve kendilerinden iyi haberler beklediklerini söyledi.