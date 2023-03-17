Depremzede vatandaşlar için cirit gösteri düzenleniyor

Düzenlenecek gösteri öncesinde ise Uşak'ta kalan 5 binden fazla depremzede vatandaş için gıda toplanılacak.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında çalışmalara başlayan Uşak Belediyesi, yapmış olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Belediyeden yapılan açıklamada Pazar günü depremzede vatandaşlar için cirit gösterisi yapılacağı, gösteri öncesinde de erzak yardımı toplanılacağı açıklandı. Konu ile ilgili Uşak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza moral ve motivasyon olması amacıyla belediyemiz ve atlı cirit kulüplerimiz tarafından düzenlenecek cirit gösteri maçına tüm halkımız davetlidir. 19 Mart Pazar günü, saat 11.30'da Kalfa Koruluğu Cirit Sahasında düzenlenecek cirit gösterisi öncesinde depremzede vatandaşlarımız için gıda yardımı (tarhana, un, çay, şeker, yağ, kuru bakliyat vb.) toplanacaktır” ifadeleri kullanıldı.