Depremzedeler için cirit gösterisi düzenlendi

Uşak Belediyesi ve Atlı Cirit Spor Kulüpleri iş birliği ile Uşak'ta misafir edilen depremzedelere moral ve motivasyon olması amacıyla bir cirit gösterisi düzenlendi.

Kalfa Koruluğu cirit sahasında Uşak'ta yaşayan depremzede vatandaşlar için Uşak Belediyesi ve Atlı Cirit Spor Kulüpleri ortaklığında cirit gösterisi düzenlendi. Gösteri öncesi, izlemeye gelen vatandaşlardan depremzede vatandaşlarımız için gıda yardımı toplandı. Gösteriye Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Belediye Başkan Vekili Hikmet Kahraman ve çok sayıda depremzede izledi.

Uşak Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza moral ve motivasyon olması amacıyla belediyemiz ve atlı cirit kulüplerimiz tarafından düzenlenen atlı cirit gösterisi, inşallah bir nebze olsun, acılarını unutmalarına vesile olmuştur. Uşak belediyesi olarak hem Uşak'ta ağırladığımız depremzedelerimiz hem de deprem bölgesindeki depremzedelerimiz için çalışmalarımız kesintisiz sürecektir” denildi.