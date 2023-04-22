Uşak'ta kontrolünü kaybolması sonrasında yoldan çıkarak devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak Merkeze bağlı Bozköy - Karacahisar köy yolu istikametine seyir halinde olan Ömer Binbay (59), idaresindeki 64 LE 593 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Binbay'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.