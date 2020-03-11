İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak-İzmir istikametinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, D-300 karayolu Çınarcık rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 ABD 778 plakalı motosikletin sürücüsü Mert Açıl (20) seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Açıl, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekiplerinin çalışmasının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni cenaze aracıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı tek yönlü trafiğe kapatılan yol jandarma ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.