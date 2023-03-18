Devrilen otomobildeki genç hayatını kaybetti

Uşak'ta kontrolü kaybolan araçtaki genç sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Alperen Karakaş (20) kontrolündeki 64 ABL 178 plakalı otomobil Uşak'tan İzmir istikametine seyir halindeyken Gediz Kavşağında kontrolü kaybolarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Karakaş kaza yerinde hayatını kaybederken yanındaki İ.E.A. (20) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.