Devrilen tırdaki sürücü yaralandı

Uşak'ta seyir halindeki tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uşak'a bağlı Çataltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halindeki H.T. idaresindeki 50 ABR 98 plakalı karton yüklü tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.T. yaralanırken olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.