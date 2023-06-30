Devrilen traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesi Baltalı Köyü yakınlarında A.A. (28) idaresindeki 35 PPV 34 plakalı tomruk yüklü traktör henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolü kaybolarak devrildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken yolcu bölümündeki Erdal Türkmen'in (51) hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi yapılan inceleme sonrasında Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.