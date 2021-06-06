Doğa dostu geri dönüşüm parkı hizmete açıldı

Uşak Belediyesi tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılan ve birbirinden renkli oyun gruplarının yer aldığı özel park, düzenlenen törenle 5 Haziran Dünya Çevre Günün'de hizmete açıldı.

Uşak Belediyesi, hurdaya ayrılmış metal, tahta ve plastik gibi çeşitli malzemeleri değerlendirerek çocukların keyifle ve güvenle vakit geçirebileceği bir park inşa etti. Kemalöz Mahallesi TOKİ 1. Etap bölgesinde bulunan alanda tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan “Geri Dönüşüm Parkı” yapılan açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Birbirinden farklı ve renkli oyuncakların yer aldığı geri dönüşüm parkındaki oyun gruplarının tamamen hurdaya ayrılmış geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşması vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın verdiği talimatla; metal, tahta ve plastik gibi malzemelerden oluşan geri dönüştürülebilir hurdaları toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özenle ve özveriyle çalışarak adeta birer zanaatkar gibi malzemeleri şekillendirip boyadı. Ortaya çıkan birbirinden renkli ve ilgi çekici oyun gruplarının montajını ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekipler gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın ve miniklerin yoğun ilgisiyle açılışı gerçekleşen parkın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, doğayı korumak ve sağlıklı bir çevreye sahip olmak için geri dönüşümün artık ne kadar önemli bir hale geldiğinin altını çizdi.

Doğayı Korumak İnsanı Korumaktır

Doğayı korumanın insanı korumak olduğu bilinciyle çalıştıklarını belirten Başkan Çakın, özellikle ailelere seslenerek çocuklarımızın ve gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesinin önemli olduğuna değindi. Doğaya ve su kaynaklarımıza karışan her türlü yabancı maddenin insanımızın geleceğinden çaldığını vurgulayan Çakın, geri dönüşüm sayesinde bu konuda büyük oranda fayda elde edilebildiğini; endüstriyel atıkların dönüşümüyle doğaya verilen zararın büyük oranda engellenebildiğini kaydetti.

Hurdadan Oyuncağa Göz Alıcı Bir Dönüşüm

Çakın, “Çocuklarımızın hizmetine böyle bir park sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Geri dönüşüm bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi bilinen ve uygulanan bir işlem. Güzel Uşak'ımız da geri dönüşüm konusunda oldukça iyi bir seviyede. Biz Uşak Belediyesi olarak kendi bünyemizde de bu işe çok önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir her türlü malzemenin doğamızı ve çevremizi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir toprak ve su bırakabilmek adına kullanılması gerekir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Bugün burada da bu anlayışımızın güzel bir örneğini görüyorsunuz. Ekiplerimizin geri dönüştürülebilir olan ve hurdaya ayrılan parçaları kullanılabilir hale getirmesi için çalışmamızı başlattık ve onlar da harika bir el işçiliğiyle özveriyle çalışarak kısa süre içerisinde bu muhteşem oyun gruplarını ortaya koydular. Burada aklınıza gelebilecek bir sürü farklı materyal var. Örneğin kullanılmayan eski variller, meyve kasaları, lastikler ve çeşitli demir parçalar gibi. Tüm bunların dönüştüğü bu renkli ve göz alıcı oyuncaklara bakıldığında inşallah çocuklarımızın büyük bir keyifle bu parkta vakit geçireceğini düşünüyorum. Bu güzel eserleri ortaya koyan çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyor ve ellerine sağlık diyorum” şeklinde konuştu.