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Doğalgaz patlamasında yaralanan şahısların isimleri belli oldu

Uşak’ta, yarım saat arayla gerçekleşen doğalgaz patlamalarında yaralanan vatandaşların isimleri belli oldu.

Uşak'ta, yarım saat arayla gerçekleşen doğalgaz patlamalarında yaralanan vatandaşların isimleri belli oldu.


Uşak'ta Atatürk Mahallesi'nde yarım saat arayla iki ikamette doğalgaz patlaması meydana geldi. Meydana gelen ilk patlamada 6. Yunus Emre Sokak'ta evde ikamet eden karı koca Burak Akgün (24), Seray Akgün (22) ve 5 aylık bebekleri Belinay Akgün'le birlikte apartman yanında bulunan inşaat işçisi Harun Albayrak (38) yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. İlk patlamadan yarım saat sonra gerçekleşen ikinci patlamada ise 2. Şeker Sokak'ta Özcan Kapan (32) ve Recep Ali Yılmaz (37) yaralanarak yine çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Belinay Bebek'in saçlarında hafif yanık olduğu ama durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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