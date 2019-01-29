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Dokur Evi'nde kursiyerlerin emekleri görücüye çıktı

Uşak’ta hizmet veren ve kadınlara istihdam olanağı sağlayan Dokur Evi’nde, kursiyerlerin el emekleri düzenlenen törende tezgahlardan ayrıldı.

Uşak'ta hizmet veren ve kadınlara istihdam olanağı sağlayan Dokur Evi'nde, kursiyerlerin el emekleri düzenlenen törende tezgahlardan ayrıldı.


Uşak Belediyesi'nin Halk Eğitim ve İŞKUR ortaklığıyla açtığı, hem Uşaklı kadınlara istihdam sağlayan hem de kültürel mirası yaşatan Halı Dokuma Kursu'nun 2018 yılı son döneminin 25 kursiyeri mezun oldu. Düzenlenen halı kesim törenine kursiyerlerin ilgisi büyük oldu. İlmek ilmek dokudukları Uşak halılarını aslına uygun motiflerle buluşturan kadın kursiyerler, 6 ay süren kurs boyunca hem evlerine destek olmaktan hem de meslek öğrenmekten dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti. Uşak Dokur Evi Yöneticisi Süleyman Demirkaya, çok verimli bir kurs dönemi geçirdiklerini ve bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak için kursların devam edeceğini söyledi.

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