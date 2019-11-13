DTS Tasarım Merkezi ‘Deri Company' ile işbirliği protokolü imzalandı

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'nin önde gelen deri giyim firması ‘Deri Company' ile işbirliği protokolü imzalandı.

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Deri Company arasında oluşturulan protokolün imza törenine Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri Company firma sahibi Ömer Cüce, DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Pamuk ile Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erol katıldı.

“Dünyanın sayılı tasarım merkezleri arasına gireceğiz”

Deri mont, çanta, cüzdan ve kemer ürünlerinin tasarımları konusunda işbirliği içinde olacaklarını belirten Rektör Savaş, “Deri Company ile yapılacak işbirliği ile DTS Merkezimizin, deri tasarımları popüler online satış platformlarında yerini alacak. Firmamızla beraber veya DTS merkezimiz tarafından gerçekleştirilen tasarımların teşhirinde “Uşak Üniversitesi DTS logosu” kullanılacak. Güç birliği yaptığımız kurumların ve kuruluşların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Her zaman dile getirdiğim gibi tasarım konusunda Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tasarım merkezleri arasına gireceğiz”dedi.

Ömer Cüce, Türkiye ve yurt dışına özgün ürünlerin satışını yaptıklarını belirterek, Uşak Üniversitesi ile tasarım konusunda yaptıkları işbirliğinin, her iki taraf içinde olumlu olacağına inandığını söyledi. Tasarlanan ürünlerin, online satış platformları üzerinden dünyanın dört bir yanında alıcı bulacağına dikkat çeken Cüce, işbirliği ile Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezinin çalışmalarının da internet üzerinde görünürlülüğünün artacağına inandığını ifade etti.