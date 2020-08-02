Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Uşak'ta 2 farklı ormanlık alanda çıkan yangın havadan görüntülendi. Yaklaşık 5 saattir mücadele edilen orman yangınında bir görevli dumandan etkilenmesine rağmen görevini bırakmadı.

Banaz ilçesinde Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkiinde meydana gelen orman yangını havandan görüntülendi. Ekipler, yaklaşık 5 saattir alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangına çok sayıda helikopter, arazöz, ve itfaiye araçları ile müdahale ediliyor. Bir görevli ise dumandan etkilenmesin ardından yapılan müdahelenin ardından tekrar alevler ile mücadele etmeye devam etti.