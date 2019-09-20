Uşak'ta Aybey İlkokulu tarafından yürütülen, "Durakta matematik" projesi kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra yerel yöneticilerin de katılımlarıyla otobüs duraklarında afiş çalışması yapıldı.

Uşak'ta özellikle okullara yakın olan duraklardaki otobüs bekleyen her yaştaki insanların matematik dersine olan ön yargılarını yok etmek, matematiğe karşı olumlu tutum sergilemek ve otobüs beklerken mecburi boşa harcanan vakti değerlendirmek amacıyla Adana ili Osmaniye ilçesi matematik öğretmenlerinden Mukaddes Karip tarafından hazırlanan ve 81 ilde uygulamaya konan projenin Uşak il sorumlusu Aybey ilkokulu öğretmenlerinden Elif Tekin'in çalışmalarıyla duraklara matematik afişleri asıldı. ‘Durakta Matematik' projesine Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Aybey İlkokulu Müdürü Serkan Uğur, Müdür Yardımcısı Halil Özkan, öğrenciler ve veliler destek verdi.

“Amacımız matematiği sevdirmek”

Proje hakkında bilgi veren uşak sorumlusu Elif Tekin, “Bu proje ile amacımız eğlenceli çizimlerle matematiği daha ilgi çekici hale getirip, matematiğin eğlenceli ve sempatik yüzünü göstererek matematik korkusu olan öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın korkularını yıkıp, artık matematiği severek eğlenerek öğrenmelerini sağlamak. Aslında matematiğin sadece okulda değil, yaşamın her anında var olduğunu biliyoruz. Matematik hakkında olumsuz düşünenlerin bakış açısını değiştirmek onlara matematik sevgisini aşılamak istiyoruz. Proje, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın otobüs duraklarında mecburi harcanan zaman içerisinde renkli afişlerimizi merak edip incelediğinde küçük de olsa matematiğe dair kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.

Tekin bu projenin yediden yetmişe herkese faydalı olacağına inandığını ifade ederek, Uşak Halkını otobüs duraklarına davet etti.