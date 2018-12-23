Yıllarca sahne ressamı olarak çalışan Kılıçaslan'ın 47 eserden oluşan ‘Ege'nin Renkli Rüyası' sergisi Uşak'ta açıldı.

Kılıçaslan resimlerini bütün Ege illerinde sergilemek istiyor. Serginin açılışını Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ yaptı. Uludağ; “ Güzel şehrimizin güzel insanlarından Gülseren hanımın resim sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerin kullandı.

Ege illerini çok sevdiğini ve hepsini memleketi olarak gördüğünü vurgulayan Kılıçaslan memleketine olan vefa borcunu resim yaparak ve bunu sergileyerek ödemeyi düşündüğünü belirtti. Kılıçarslan; “Resimlerimde ‘Ege'nin Renkli Rüyası ismiyle' Denizli'nin horozu, Uşak'ın kilimi, tekstil desenleri gibi konuları işledim. Yarı soyut yarı somut, figüratif nonfigüratif diyoruz biz, birazda fantastik yani gerçek üstü tarzda resimler çalışıyorum. Bu tarzı seviyorum bu sergiyi de Ege illerinde dolaştırmayı düşünüyorum kısmet olursa" diye konuştu.

Uşaklı olan ancak uzun yıllar Ankara'da yaşayan Kılıçaslan'ın,

Atatürk Kültür Merkezinde açılan kişisel resim sergisi Aralık ayının 29'na kadar gezebilecek.