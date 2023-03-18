Eğlence mekanında bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Uşak'ta eğlence mekanında garsonlar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde çalışan 2 garson arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Ö.A. (23), iş arkadaşı Mustafa Boral'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Ö.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.