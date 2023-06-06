Eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklar yaz okulunda buluşuyor

Uşak Belediyesi bünyesinde kurulan Genç Kuşak topluluğunun şehirdeki gençlerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmesi için ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Okulu'na başvurular hız kesmeden sürüyor. 5 hafta boyunca devam edecek olan Yaz Okulu'nda hem ilmi dersler verilirken sosyal faaliyetler de düzenlenecek.

Bugüne kadar binlerce öğrenciyi ağırlayan Yaz Okulu'nda; Kur-an'ı Kerim, Siyer, Osmanlıca ve Adap gibi değerler eğitimlerinin yanı sıra; tiyatro gibi kültürel etkinlikler ile basketbol, futbol ve yüzme gibi sportif aktiviteler yer alacak. Ayrıca düzenlenecek müze ve hayvanat bahçesi gezisi ile temel ilk yardım eğitimi etkinlikleri ile yaz okulunda öğrencilerle buluşacak. 7 ila 15 yaş arası tüm öğrencilerin başvurabileceği ücretsiz Yaz Okulu, 3 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek. 15 farklı okulda aynı anda gerçekleşecek olan Yaz Okulu için kayıtlar 9 Haziran'da sona erecek.