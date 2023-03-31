İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik akımına kapılan kişi hayatı kaybetti

Uşak’ın Eşme ilçesindeki tavuk çiftliğinde tadilat yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk çiftliğinde tadilat yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Eşme ilçesi Balabancı köyünde tavuk çiftliğinde tadilat çalışması yapan Hakan Dumanoğlu, arızalanan kümes yanındaki 10 metre yüksekliğindeki trafodan elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar sonrasında Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumanoğlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.