Elektrik akımına kapılan kişi hayatı kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesindeki tavuk çiftliğinde tadilat yapan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eşme ilçesi Balabancı köyünde tavuk çiftliğinde tadilat çalışması yapan Hakan Dumanoğlu, arızalanan kümes yanındaki 10 metre yüksekliğindeki trafodan elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar sonrasında Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dumanoğlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.