Elektrik direğine çarpan otomobil hurda yığınına döndü

Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Kemalöz Mahallesi Aksaray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedanur Güzey idaresindeki 64 HF 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp kutusuna, ardından elektrik direğine çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.