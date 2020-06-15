İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik direğine çarpan otomobil hurda yığınına döndü

Uşak’ta elektrik direğine çarpan otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü ise yaralandı.

Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü ise yaralandı.


Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Kemalöz Mahallesi Aksaray Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedanur Güzey idaresindeki 64 HF 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp kutusuna, ardından elektrik direğine çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.