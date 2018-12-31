Engelleri tezgahlarda ilmik ilmik aştılar

Uşak'ta özel bir eğitim merkezindeki engelli bireyler, Gençlik Merkezinde açılan halı kursunu ziyaret ederek, üniversiteli ağabeyleri ve ablalarından halı dokumayı öğrenip onların gözetiminde halı dokuyarak, istenildiğinde bütün engellerin aşılabileceğini gösterdiler.

Özel bir eğitim merkezinde eğitim gören çocuklar Uşak Gençlik Merkezi'nde açılan halı kursunu ziyaret etti. Burada özel çocuklar üniversiteli ağabey ve ablalarından halı dokumayı öğrenip birebir uygulama da yaptılar. Uşak Gençlik Merkezi Genç Gönüllü Liderlerinden ve Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Mesut Kaya, halı kursunun Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle açıldığını ve atölyenin Uşak Gençlik Merkezi'nde kurulduğunu ifade etti. Kursta 130 öğrencinin olduğunu kaydeden Kaya, “Bugün gelen özel kardeşlerimize Uşak'ın kültürüne bir ilmek atmak adına burada öğretmenlerimiz, eğitmenlerimiz hatta gönüllü gençlerimiz tarafından bir ilmek dahi olsa onlara bir şeyler göstermek farkındalık oluşturmak istedik. Bizim burada yaptığımız ‘İyilik Ağacı Projesi' kapsamında bazen köy okullarına, bazen yetimlere, bazen yaşlılara yardım etmek. Onların ellerinden bir poşeti almak bile bizim için çok önemli. Biz bunları ‘İyilik Ağacı Projesi' ile bütün öğrencilerimize duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

“Okulumuzda uygulamayı yapamıyoruz”

Özel öğrencilerin eğitim gördüğü meslek okulunda 18 yıldır el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Sevgi Kozak ise etkinliğin çocuklar açısından çok önemli olduğuna işaret etti. Kozak, “Öğrencilerimize branşlarıyla ilgili yapılan işleri gösterelim istedik. Buraya gelen 7 öğrencimiz var ama bazı öğrencilerimiz hava koşullarından dolayı okula gelmediler. El sanatları branşında 15 öğrencimiz var. Halı dokuma el sanatları branşında yer alıyor ama biz okulda bunu uygulayamıyoruz çünkü öğrencilerimiz engelli olduğu için dokuma tezgahının başında bir öğrenci ve gözetim amaçlı bir öğretmen olması gerekiyor. Çocuklar bu işlevi yaparken her an hata yapabilirler. Hata yapıldığı zaman da ürün elde edemiyoruz. Sağlam ürün elde edebilmemiz için bir öğrenci bir öğretmen olması gerekiyor. Bu nedenle biz halı ve kilim dokumayı okulumuzda uygulayamadığımız için en azından öğrencilerimiz burada bilgi edinsinler diye düşündük. Gençlik merkezine öğrencilerimizi düşünüp böyle bir organizasyon yaptıkları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.