Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a “Fahri Doktora” unvanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Uşak Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. 'Eğitimin Gayesi: İyi İnsan' konulu konuşma yapan İsmail Kahraman, "8,6 olan yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı 24 yılda yüzde 45,6'ya ulaşmıştır" dedi.

Uşak Üniversitesi tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a 'Fahri Doktora Tevdi Töreni' ve 'Eğitimin Gayesi: İyi İnsan' adlı konferans Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Gezer, üniversite rektörleri, akademisyen ile öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Rektör Ekrem Savaş'ın açılış konuşmasını yapmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından Uşak Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından İsmail Kahraman'a fahri doktora tevdi töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Savaş, "Sayın Başkanım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilik yıllarından başlayan ve daha sonra Milli Türk Talebe birliği başkanlığıyla devam eden hayat mücadeleniz, Türk gençliğine bir ufuk kazandırmış ve milli şuur aşılamada örnek olmuştur. Birlik Vakfı başkanlığınızla devam eden hayat mücadeleniz, ilerleyen yıllarda siyasi bir vakurla kendini gösterdi. En zor zamanlar da ülkemizin siyasi krize sürüklenmemesi için çaba harcayarak örnek davranışlar gösterdiniz. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal alanda kalkınması ve gelişmesi için önemli katkılarda bulundunuz. Bu millet; sizin nasıl büyük bir mücadele insanı olduğunuzu çok iyi bilmektedir. Yıllarca devletimiz ve milletimiz için taşıdığımız derin sevgi ve heyecanımız sinelerimize hapsedilmişti, ancak sizlerin gençliğe yön vermede ve siyasi yaşantınızdaki asil duruşunuz, bastırılmış hislerimize tercüman ve kaybolmaya yüz tutmuş medeniyet arayışımıza kılavuz olmuştur. Bu güne kadar ülkemizin milli menfaatlerinin korunmasında vermiş olduğunuz üstün hizmetlerden ve gayretlerden dolayı sizlere şükran borçluyuz. Bu nedenle zat-ı alinize takdim edilecek Fahri Doktora Unvanını kabul buyurmanız üniversitemiz ve ilimiz açısından bir onurdur. Saygı ile arz ederim" diye konuştu.

“Okullaşma oranı 24 yılda yüzde 45,6'ya yükseldi"

'Eğitimin Gayesi: İyi İnsan' konulu konuşma yapan İsmail Kahraman, “Şahsım için mutluluk vesilesi olan bu toplantıya teşrifinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnsan hayatına yön veren üçlü sac ayak; aile, okul ve toplum, ahenk ve bütünlük içinde olmalıdır. Bunun neticesinde iyi insan yetiştirilebilir. Eğitim sitemi inanç, iman ve itikat üzerine kurulmalıdır. Böylelikle iyi insan yetiştirilebilir. Eğitim ve öğretim hayatımıza ait bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Kemal Karpat'ın "Osmanlı Nüfusu: 1830-1914 " isimli kitabında verdiği bilgilere göre 1894-1895 yılı istatistiklerinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 65,7 idi. Bu orana 10 yaş altı nüfus altı dahil değildi. Bugün üniversite sayımız 194'ü devlet ve 77'si vakıf üniversitesi olmak üzere 206 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan il kalmamıştır. Yüksek öğretimimizde 8 milyon öğrencimiz 166 bin öğretim elemanımız var. 1200'ü Uşak Üniversitesi'nde olmak üzere 148 bin yabancı öğrenci Türkiye'miz de yüksek öğrenim görmektedir. 3 bin 203 yabancı akademisyen görev yapmaktadır. 1994 yılında yüzde 8,6 olan yüksek öğrenimdeki okullaşma oranı, 2017-2018 öğretim yılında yüzde 45,6'ya ulaşmıştır. Yeniden büyük Türkiye ideali ile ülkemizi her sahada yükseltecek, yücelteceksiniz. Sizler geleceksiniz, istikbalsiniz. Hayatta başarılı olmanın şartı 3'tür; çalışmak, düzenli bir aile hayatına sahip olmak, dindar olmak ve Allah'a inanmak” şeklinde konuştu.

Tören, İsmail Kahraman'a teşekkür plaketinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.