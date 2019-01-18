Eşme Devlet Hastanesinde bir ilk

Dr. Erdem Obuz öncülüğünde ki ekip hastanede bir ilke imza atarak tek kesi yapılarak safra kesesinin kapalı yolla alınması ameliyatı gerçekleştirdi.

Safra kesesini, armut şeklinde, karaciğere tutunmuş olan, karaciğerde üretilen safra sıvısını depolayan bir kese olarak tanımlayan Obuz, zaman içerisinde safra sıvısının kristalleşmesi ve bu kristal yapıların birleşmesiyle safra taşları oluşabildiğini söyledi. Oluşan safra taşları veya kristallerinin de safra yollarında tıkanma ve safra kesesinin iltihabı gibi sonuçlara neden olabileceğini belirten Obuz, “Tedavide en etkili yöntem cerrahi yolla kesenin çıkarılmasıdır. Hastanın ve safra kesesinin durumuna göre uygun cerrahi yöntem belirlenerek açık veya kapalı yolla, genel anestezi altında safra kesesi kesilerek çıkartılır. Laparoskopik yöntemle bile birden fazla kesi açılarak yapılan bu operasyonu tek insizyon yöntemi ile (SILS) Eşme Devlet Hastanesinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yan etki oranı yüzde 2 den az olan bu yöntemle hastalar 1 gün sonra ayağa kakabiliyor ve açık operasyon yöntemine göre daha kısa sürelerde hastaneden taburcu olarak normal yaşantısına dönebiliyor.

Öte yandan, ameliyat ekibinde Anestezi Uzmanı Dr. Metin Özcan'da yer aldı.