Eşme Saraycık İlkokulu ve Ortaokulunun resmi açılışı yapıldı

Vali Turan açılış sırasında yaptığı konuşmada; “2022-2023 Eğitim Öğretim yılı başında hizmete aldığımız Eşme Saraycık İlkokulu ve Ortaokulu binamızın açılışını gerçekleştirdik. Eğitim adına yapılan her yatırım geleceğimize yapılmaktadır. Bu anlamda katkı sunan hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Dr. Turan Ergün daha sonra özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi noktasında, Eşme ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Buradan inşası devam eden ve yakın zamanda vatandaşların hizmetine açılması planlanan Eşme Hükümet Konağına geçerek incelemelerde bulundu.

Vali Turan'a Eşme gezisi sırasında; Eşme Kaymakamı Selin Sarı, Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.