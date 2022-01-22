İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Uşak’ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü.


Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Cadde, sokak ve parkların kar tutmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Yağışın devam ettiği ilçede kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaşırken yolların kapanmadığı ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.