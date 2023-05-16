İhlas Haber Ajansı

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Eşme'de tehlike arz eden metruk binalar yıkıldı

Uşak’ın Eşme ilçesinde kullanılmayan, boş metruk binalar İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kullanılmayan, boş metruk binalar İl Özel İdaresi ekiplerince yıkıldı.


Uşak'ta birçok çalışmaya imza atan İl Özel İdaresi hız kesmeden çalışmalara devam ediyor. İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek il ve ilçe genelindeki tehlike arz eden metruk bina yıkımlarına başladı. Bu çerçevede hareket eden ekipler, Eşme ilçe merkezi ve köylerdeki tehlike arz eden metruk binaların yıkım işlerini başlatarak çok sayıda kullanılmayan boş binaları yıktı.

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