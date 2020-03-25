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Eşme'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı

Uşak’ın Eşme ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye başladı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verebilmek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet vermeye başladı.


Eşme Kaymakamlığının koordinesinde polis, jandarma, belediye ve sivil toplum kuruluşları gönüllülerinden oluşan grup ilçede çalışmalarına başladı. Eşme'de ikamet eden 65 yaş üstü yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların grup sayesinde ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Kaymakamlık tarafından çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda kolluk birimleri ve kamu görevlisi ekipleri görevlendirildi.


Ayrıca Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada vatandaşların görevli personel tarafından her gün belirlenen saatlerde kontrol edileceği belirtildi.

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