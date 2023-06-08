Eşme'de yağış hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ın Eşme ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı caddeleri sular basarken logar kapakları ise dolup taştı.

Meteoroloji tarafından Uşak ve çevre iller için sağanak yağmur uyarısı verilmişti. Uyarılar sonrasında bugün öğlen saatlerinde kentin bazı bölümlerinde yağmur yağışları başladı. Eşme'de de etkisini gösteren yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bazı yollarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Ayrıca logar kapaklarında da dolumlar nedeniyle taşmalar meydana geldi. Çalışmalarda zayıf kalan Eşme Belediyesi ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.