Etrafı gözleyen hırsız, riski ölçtükten sonra elektrikli bisikleti çaldı

Uşak'ta bir hırsız etrafı gözledikten sonra unlu mamüllerin elektrikli bisikletini çalarak oradan uzaklaştı.

Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait bir unlu mamüllerin elektrikli bisikleti kimliği belirli olmayan bir hırsız tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler meydana gelen olay hakkında inceleme çalışması başlattı. Olay yerini net gören bir güvenlik kamerasında ise kırmızı montlu hırsızın öncesinde dakikalarca etraftaki tehlikeyi ölçtüğünü, en rahat zamanda da elektrikli bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştığı göründü.