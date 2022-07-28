Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta evinde yapılan aramada bir çanta içerisinde 838 adet sentetik ecza hap yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın ikametine yapılan operasyonda ev içerisinde bir çantada saklanan 838 adet sentetik ecza hap bulunurken M.B. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.