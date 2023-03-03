EYT başvuruları e-devlet üzerinden de yapılabiliyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren yasa, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlülüğe girmesiyle birlikte SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk başvuruların 7/24 E-Devlet üzerinden yapılabileceği için yoğunluk oluşmaması amacıyla başvuruların buradan yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlenen yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girdi. Yasanın yürürlülüğe girmesi ardından SGK Uşak İl Müdürü İbrahim Öztürk; EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşların SGK İl binasına hücum etmesine gerek olmadığını, başvuruların E-Devlet üzerinden 7/24 yapılabileceğini belirtti. Öztürk, “Emeklik müracaatlarını yapacak sigortalıların ay içinde yapacakları tarihi takip eden ay başından başlayacaktır. Emeklik müracaatları şahsen yapılabileceği; gibi E-Devlet üzerinden de yapılabilecektir. Bu sebeple sigortalılarımızın ilk günlerde kurumda yoğunluk oluşmaması için uygun zamanlarda mümkün olabildiğince E-Devlet üzerinden müracaatta bulunulmasını önemle hatırlatırız” ifadesini kullandı.