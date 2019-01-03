Final haftası boyunca çorba ikramı yapılacak

Çorba ikramında öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Üniversitemiz final sınavı haftasında ve havaların da soğuk olması nedeniyle çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar, diye onlara Uşak'ımızın tarhana çorbasını dağıtıyoruz. Öğrenci odaklı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum”dedi.

Rektör Savaş ile sohbet eden öğrenciler, çorba ikramından dolayı teşekkür etti.

2 Ocak-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek final sınavları süresince Merkez Kütüphanesinde 19.00-21.00 saatleri arasında çorba dağıtımı gerçekleştirileceği kaydedildi.