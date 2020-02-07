İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı

Uşak’ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı.

Uşak'ta ekmek fırının odunluk deposunda çıkan yangın 2 eve sıçradı. Yangın sonrası evlerde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, olay, Karaağaç Mahallesi 3. Serçe Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi.


Mahalledeki bir ekmek fırınına ait odun deposu olarak kullanılan yerde henüz belirlenemeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede deponun yanda bulunan 2 eve sıçradı. Evlerden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı.


Yangının sıçradığı binalarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, her iki evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.