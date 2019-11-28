İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kuryeyi kaskı korudu

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında frenleri tutmayan otomobil aynı şeritte ilerlediği moto kuryeye arkadan çarptı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında frenleri tutmayan otomobil aynı şeritte ilerlediği moto kuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kasklı moto kurye hafif yaralandı.



Kaza, Atatürk Bulvarı Dikilitaş Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, frenleri tutmayan Ferhat K. idaresindeki 64 FM 637 plakalı otomobil aynı şeritte ilerlediği Murat Ç. idaresindeki 64 AAK 730 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Frenleri tutmayan otomobilin çarptığı moto kurye taktığı kaskın da etkisiyle kazayı ucuz atlatarak hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kurye Murat Ç. kontrol amaçlı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.