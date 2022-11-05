Gedik Piliç ve Uşak Üniversitesi gıda israfına dikkat çekti

Kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç'in, Uşak Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gıda israfına dikkat çekildi.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, üretim ve ihracatta gerçekleştirdiği atılımların yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gedik Piliç, bu çerçevede Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile Gıda ve Beslenme Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğin sponsorluğu üstlendi.

Uşak'ın en işlek noktası olan İsmet Paşa Caddesi'nde Uşak Üniversitesi Gıda ve Beslenme Topluluğu üyelerinin Gedik Piliç'in desteğiyle hazırladığı stantta, pilav üstü tavuk döner dağıtımı yapılarak gıda israfına dikkat çekildi. Gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik düzenlenen etkinlikte, katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Türkiye'de her yıl 7,7 milyon yiyeceğin çöpe atıldığına vurgu yapılan etkinliğe sponsor olan Gedik Piliç'in üstlendiği sosyal sorumluluk takdir topladı.