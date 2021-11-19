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Gedik Piliç'e ‘Ar-Ge Merkezi' belgesi

Ge Merkezi’ olarak belgelendirildi.

Ge Merkezi' olarak belgelendirildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi 2020 yılı sonuçları ile 2019 yılı sonrası Ar-Ge merkezi olarak kabul edilen şirketlerin açıklandığı 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Ar-Ge Merkezi' olarak tescillenen Gedik Piliç, 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde “Ar-Ge Merkezi” belgesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden teslim aldı.

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