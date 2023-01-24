Geleneksel Uşak Pes Turnuvası tamamlandı

Uşak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç Kuşak Topluluğu'nun düzenlediği PES 2021 Turnuvası hem kıyasıya mücadeleler hem de eğlenceli anlarla başladı. Bir Eylül Oyun Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya katılan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Futbol ve voleybol gibi yeni dostluklara kapı aralayacak birçok turnuvaya ve etkinliğe imza atan Genç Kuşak Topluluğu, e-spor konusunda da göz dolduruyor. Genç Kuşak Topluluğu bünyesinde e-spor merkeziyle gençleri eğlenceye davet eden topluluk, ikincisi düzenlenen PES Turnuvası ile 14-25 yaş arası gençleri buluşturdu. Turnuvada gençlerle bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın turnuvada konuk olarak yerini aldı.

Toplamda 200 gencin katılım gösterdiği PES Turnuvası 5 saatin sonunda sonuçlandı. Turnuva kapsamında Ali Osman Şahan dördüncü, Mert Yavuz Soy üçüncü, Ammer Turki ikinci ve Yunus Emre Acar ise turnuva şampiyonu oldu. Yarışmada birinci olan Acar, “Arkadaşlarımızla birlikte sosyalleşerek eğlendiğimiz bir organizasyondu, birinci olarak bitirdim, mutlu ve gururluyum. Diğer arkadaşlarımı da tebrik ederek asıl amacın dostluk olduğunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum ve bizim için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürler ediyorum” dedi.

Turnuvanın bir başka katılımcısı Samet Karabacak, “Kura çekildi ve birbirini hiç tanımayan insanlarla adil bir şekilde takım oluşturuldu. Kalabalık ve eğlenceli bir ortam var, herkes birbiriyle kaynaştı. Zaten ben de sık sık Genç Kuşak Kule Altı'na giderek vakit geçirmeyi, eğlenmeyi, orda insanlarla tanışıp sosyalleşmeyi seviyorum. Bugün de burada bir araya gelmemizi sağlayan Genç Kuşak Topluluğu'na ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum” diye konuştu.