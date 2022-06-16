Gelişim Ligi U-17 Şampiyonu Uşakspor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri Finalleri Antalya'da gerçekleşti. Gelişim Ligi U-17 Turnuvası müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan Uşakspor U-17, Bursa Yıldırım Spor'u 2-1 mağlup ederek sezonun şampiyonu oldu.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde oynanan final karşılaşmasında rakibine karşı güçlü ve üstün bir oyun sergileyen Uşakspor U-17 Takımı, ilk yarıda Takım Kaptanı İbrahim Demir'in golüyle yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü koruyarak soyunma odasına gitti. İkinci yarıda ise üstün oyunu Zekeriya Sançar'ın gölüyle taçlandıran Uşakspor U-17 Takımı, Bursa Yıldırım Spor'un son dakikalarda verdiği karşılığa rağmen karşılaşmayı 2-1'li üstünlükle noktaladı.

Şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin'in elinden alan gençler, şampiyonluk sevinçlerini gönüllerince yaşadı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşakspor Kulüp Başkanı Hikmet Kahraman da gençleri bu anlamlı kutlamada yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Ayrıca Uşak'tan takımına destek için Antalya'ya giden taraftar grubu Aşigolar ve oyuncuların aileleri kırmızı siyahlıların coşkusunu paylaştı.

“Uşakspor Emin Ellerde”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Uşakspor'un Altyapısına yatırım yapacaklarını söylediklerini hatırlatarak, “Bu yatırımların meyvesini bugün Türkiye şampiyonu olarak almak bizi çok mutlu etti. Uşakspor'un geleceği çok sağlam kuruldu ve kulübümüz emin ellerde. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kulübümüz, eski günlerde olduğu gibi, fırtına misali esecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımız da her zaman olduğu gibi bizi burada da yalnız bırakmadı. Bizler yine Uşakspor için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Emeğimizin karşılığını aldık”

Alınan galibiyet neticesinde çok mutlu ve çok gururlu olduklarını aktaran Uşakspor Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kahraman da “Uşak tarihinde belki de ilk defa böyle bir şampiyonluk yaşadık. Altyapıya uzun zamandır emek veriyor, destek sağlıyoruz. Uzun süredir verdiğimiz bu emeğin bugün karşılığını aldık. Bugün gördük ki; Uşak'ta doğru işler yapıyoruz. Emeği geçen ve bu kulübe katkı veren herkese, özellikle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluk, Uşakspor'a, Aşigolar'a ve halkımıza armağan olsun” diye konuştu.

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Uşakspor Altyapı Koordinatörü Rıdvan Geçkin, içerisinde bulunduğu duyguların bir tarifi olmadığını dile getirerek, “Başkanımız ve yönetimimiz hep arkamızda durdular. Bu kupayı Uşak'ımıza getirmek için çocuklarla birlikte çok çalıştık ve bu kupayı bütün Uşak halkına hediye ediyoruz. Duygular tarifsiz, bu duyguyu anlatmak imkânsız gibi bir şey” dedi.

Kaptan İbrahim Demir; “Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum”

Maçın ve takımının ilk golünü kaydederek şampiyonluğa önemli bir katkı veren Uşakspor U-17 Takım Kaptanı İbrahim Demir de takıma destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, “Bu kupayı aldığımız için çok mutluyuz. İlk golün sahibi olduğum için de çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın ayaklarına ve ellerine sağlık. Onları tebrik ediyor ve bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şampiyonluk kafilesinin kazandıkları kupa ile birlikte bugün Uşak'a dönmesi bekleniyor.