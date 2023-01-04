Genç Kuşak final haftasında öğrencilerin yanında

Sınav haftası boyunca kapılarını 7/24 gençlere açan Kule Altı, öğrencileri 1 Eylül Kampüsü'nde ziyaret etmeyi de unutmadı.

Liseden, üniversite öğrencisine kadar birçok yaş ve topluluğa ev sahipliği yapan Kule Altı, öğrencilerin daha verimli çalışabilmesi için sınav haftası boyunca sessizlik ilan ederek gençleri 7/24 misafir ediyor. Öğrencilerin buluşma noktası olan Kule Altı geçirilen soğuk günlere inat gençlerin oluşturduğu sıcak ortama, güzel bir tarhana çorbası ikramıyla destek verdi. Bu sayede final sınavlarına çalışan gençler, hem ders çalışabilecekleri sessiz bir ortama sahip oldu hem de Genç Kuşak'ın imkanlarından faydalandı.

Öğrencilerin çalışma vaktini olabildiğince kaliteli hale getirmeye çalışan Genç Kuşak Topluluğu erken saatlerde sınava giren üniversite öğrencilerini de unutmadı. Kampüs girişine tarhana çeşmesi yerleştiren Genç Kuşak, tarhana çorbası ve simit ikramı yaparak öğrencilerin içini ısıttı.

İkramlara olan memnuniyeti belirten öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a ve Genç Kuşak Topluluğuna teşekkürlerini iletti.