Genç Melisa milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptı

UŞAK (İHA) – AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan 23 yaşındaki Melisa Ceylan, 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu AK Parti Uşak İl Başkanlığında yaptı.

“Türkiye'nin yüzyılına tüm genç kardeşlerimle hep birlikte yürüyoruz” diyen Melisa Ceylan, “20 yıllık iktidarımız sürecinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle halkımızın ve gençlerimizin geleceği elinden alınarak esir edilmek istenen bir ülkenin tüm evlatları, en kara günde sokakları doldurarak en sert şekilde darbecilere karşılık verdi. İçimizden birçok arkadaşımız ülkemizin çeşitli yerlerinde vatan uğruna şehit oldu bir çoğu yaralandı. Bizler en zor zamanlarda en ağır işlere gönüllü talip olduk ve asla bir görev verilmesini beklemeden her alanda sahada olduk. İşte bu nedenle ülkemizin ve şehrimizin tüm gençleriyle birlikte bizimde söz hakkımızın olduğunu her defasında belirten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yüzyılını birlikte inşa edebilmek için yola çıktık. Bu uğurda bizimle birlikte yol alan tüm genç kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte yürümekten büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Türkiye Yüzyılı'nın asıl sahibi bizleriz. Bu çerçevede milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek yeterli bilgi birikim ve donanıma sahibiz ve tüm gençlerimizle birlikte ülke yönetimine talibiz” dedi.