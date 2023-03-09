İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gençlerin bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı

Uşak’ta 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Uşak'ta 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak'ta E.K. (17) ve İ.E.D. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İ.E.D., yanında taşıdığı bıçakla E.K.'yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ise ekiplerce saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yaralı E.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.