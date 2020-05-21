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Gölette kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Uşak’ta arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ardından serinlemek için girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsın cansız bedeni 7 saat sonra bulundu.

Uşak'ta arkadaşlarıyla balık tutmaya giden ardından serinlemek için girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsın cansız bedeni 7 saat sonra bulundu.


Edinilen bilgilere göre, olay Eşme ilçesinin Takmak köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Özdemir (68) iki arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Üçpınar Göletine gitti. Gölete balık ağı attıktan sonra serinlemek için suya giren Özdemir bir süre sonra gözlerden kayboldu. Özdemir'in uzun süre çıkmayınca arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Jandarma arama ve kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda gece yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cesedi kıyıya 7 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikte bulundu. Özdemir'in cenazesi incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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